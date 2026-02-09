Βάνα Μπάρμπα: Με την κόρη της Φαίδρα στην κηδεία του Λάκη Ραπτάκη

Στο νεκροταφείο της Γλυφάδας συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον επιχειρηματία Λάκη Ραπτάκη που έφυγε από τη ζωή αιφνίδια το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, γύρω στις 18.30, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, προδομένος από την καρδιά του.

Στο κοιμητήριο βρέθηκε από νωρίς η Βάνα Μπάρμπα με την κόρη της, Φαίδρα, φανερά συγκινημένη. Η ηθοποιός και ο εκλιπών είχαν ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα το διάστημα 1998 - 2000 που ολοκληρώθηκε με έναν εξίσου θυελλώδη και εκρηκτικό χωρισμό που είχε δώσει τροφή σε περιοδικά και εκπομπές για να ασχοληθούν για καιρό μαζί τους!

Το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα είπαν επίσης ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης και ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

φωτογραφία NDP

Μιχάλης Δημητρακόπουλος / φωτογραφία NDP

Αργύρης Παπαργυρόπουλος / φωτογραφία NDP

Κώστας Αλιμπέρτης / φωτογραφία NDP

Θρυλική μορφή του nightlife

Ο Λάκης Ραπτάκης ήταν ένας από τους επιχειρηματίες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφού θεωρείται ως θρυλική μορφή του nightlife που άλλαξε όλη τη διασκέδαση στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα και όχι άδικα.

Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 κυριάρχησε στον χώρο της νύχτας, φτάνοντας στο απόγειο της δραστηριότητάς του να διαχειρίζεται έως και 46 καταστήματα διασκέδασης, μεταξύ των οποίων τα: Tiffany’s, Disco 51, Prive, Loft και Φιξ εμπνευσμένα από μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού όπως το Studio 54 της Νέας Υόρκης.