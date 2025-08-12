Ένας μίνι πόλεμος ξεκίνησε στο Instagram ανάμεσα στη Βάνα Μπάρμπα και τους διαδικτυακούς της φίλους. Ο λόγος; Η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο κατακρίνει όλους όσοι ενδιαφέρονται για το καλοκαίρι και τις διακοπές τους και αδιαφορούν για το δράμα των διπλανών τους, όπως αυτό που περνάνε εδώ και χρόνια οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα. Την αφορμή γι’ αυτό το βίντεο έδωσε η συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Σύνταγμα και ήταν αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης. «Είμαι ακόμα Αθήνα. Χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα εσάς, ποιον αφορά αυτό ε; Στο καλοκαίρι, στις διακοπές σας, στις σκαφάρες σας, στα ελικόπτερα, σαμπάνιες. Τώρα τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε ώρες ώρες; Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχει! Πόσο νούμερα μπορεί να είμαστε και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι;

Πόσα like θα έχουμε, πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Αλήθεια, νομίζω ότι είναι αξιοθρήνητο! Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα με κακολογήσετε, θα πείτε τι έχει πάθει αυτή; Σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα, απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον. Τι κρίμα ρε φίλε, τι κρίμα. Τι να πω; Γεια», είπε χαρακτηριστικά η Βάνα και αμέσως ξεκίνησε το κράξιμο…

Βάνα Μπάρμπα: «Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε;» pic.twitter.com/9qIMpqbktS — Flash.gr (@flashgrofficial) August 12, 2025

Φουλ επίθεση

Οι followers της Μπάρμπα έσπευσαν να σχολιάσουν το ότι αυτά που κράζει τώρα εκείνη για τις λαμπερές διακοπές και την καλοπέραση, είναι αυτά που έκανε και η ίδια τόσα χρόνια. «Κυρία Μπαρμπα εσείς τόσα χρόνια όμως δεν ζήσατε μια ζωή γεμάτη με πάρτυ σε Μύκονο με βίλες, με ακριβά γούστα, με πολυτέλεια, με μια ζωή γεμάτη φαίνεσθαι; Απλά τα τελευταία χρόνια που μεγαλώσατε τα βλέπετε αυτά κι επειδή ο γραπτός λόγος είναι παρεξηγησιμος σας τα γράφω με ηρεμία και σεβασμό κι όχι με επίθεση» ήταν ένα από τα σχόλια.

Και υπήρξε συνέχεια: «Αγαπητή μου κυρία Μπάρμπα, πέρασες από αυτή την ηλικία που τα έκανες όλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, απλά μεγάλωσες τώρα και τα σχολιάζεις (κρίνεις) και κακώς το κάνεις». Ακολούθησαν ακόμη πιο σκληρά σχόλια: «Έγινε κι η Βάνα αγωνίστρια και φιλάνθρωπος στα γεράματα γιατί κάτι πλέον θα κατάλαβε και μας τη λέει κιόλας! Εμείς αγωνιζόμασταν για την κοινωνία και το μεροκάματο, όταν εσύ, έκανες αυτά που τώρα επικρίνεις κυρία Βάνα μας. Κάνε μας τη χάρη». Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, η Μπάρμπα δεν εξαίρεσε τον εαυτό της από όλα αυτά τα «νούμερα», οπότε ίσως και η επίθεση που δέχτηκε να ήταν λίγο άδικη…