Βανδή: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω, δεν θα απολογηθώ»

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 16 Φεβρουαρίου, με τίτλο «Όσα Αγαπάω», η Δέσποινα Βανδή κάθισε “Τετ α Τετ” με τον Τάσο Τρύφωνος και τα είπαν όλα σε μια συνέντευξη που θα προβληθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου αποκλειστικά στον ALPHA Κύπρου.

Σε χαλαρή διάθεση η τραγουδίστρια μίλησε για όλα και ήταν φανερό πως ήθελε να απαντήσει σε όλα όσα έχει ακούσει κατά καιρούς για το πώς ντύνεται, πώς είναι σαν μάνα, γιατί έκανε άλλη σχέση… «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου».

«Χρωστούσα στον εαυτό μου χαρά»

Η Βανδή αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και αποκάλυψε τι ξεχώρισε σε αυτόν και προχώρησε σχέση μαζί του! «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα! Ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω».

«Φοβόμουν τον πρώτο καιρό»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε και τους λόγους που αρνήθηκε να δώσει συναυλία σε χώρο όπου είχαν αναρτήσει αφίσα του Κεμάλ! «Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιον τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια».