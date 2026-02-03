Βανέσα Αδαμοπούλου: «Ο γιος μου είναι δέκα χρόνων και δεν έχει φάει ποτέ σαλάτα ντομάτα»

Για τις διατροφικές συνήθειες του γιου της μίλησε η Βανέσα Αδαμοπούλου και εξήγησε ότι έχει σταματήσει να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα σε υπερβολικό βαθμό.

«Ο γιος μου είναι δέκα ετών. Έχω περάσει τα πρώτα στάδια που ήταν μωρό και όλες οι μαμάδες παθαίνουμε μια υστερία. Στην εφηβεία θεωρώ δεν θα χρειάζεται να τον κυνηγάω, θα είναι ό,τι φας, έφαγες. Οι μαμάδες, ειδικά οι μαμάδες, όταν γεννάνε ένα παιδάκι, έχουν αυτή την ανάγκη της τελειότητας που σε οδηγεί σε λάθος μονοπάτια και υπερβολές» εξήγησε στην εκπομπή «Ζω καλά» που ήταν καλεσμένη.

Και συμπλήρωσε: «Όταν συνειδητοποίησα ότι πάω να κάνω υπερβολή, άρχισα να χαλαρώνω. Σκέφτηκα ότι αν το παιδί μου έτρωγε ζάχαρη όταν ήταν 0 μηνών, δεν θα συνέβαινε κάτι τραγικό. Το παιδί μου είναι πολύ επιλεκτικό στο φαγητό και θέλει γερά νεύρα για να ακολουθήσεις τα μονοπάτια του.

Είναι δέκα χρόνων και δεν έχει φάει ποτέ σαλάτα ντομάτα. Δεν έχω καμία ενοχή. Του λέω να φάει σαλάτα και μου λέει, «μαμά, δεν θα μου πεις εσύ τι θα φάω, θα φάω ό,τι θέλω εγώ και ότι μπορώ και αντέχω». Οπότε δεν μπορείς να του βάλεις το φαγητό με το κουτάλι. Δεν είναι ό,τι καλύτερο το ότι δεν τρώει σαλάτα, αλλά σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και εάν θέλει θα φάει σαλάτα».