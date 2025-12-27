Βαρδούσια: Ξεκίνησε η ανάσυρση των σορών των ορειβατών - Ποιοι ήταν οι τέσσερις νέοι

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάσυρσης των τεσσάρων σορών που ανήκουν στους ορειβάτες που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους ανήμερα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια Όρη αφού καταπλακώθηκαν από αιφνιδιαστική χιονοστιβάδα.

Μέχρι στιγμής μόνο μια σορός έχει παραληφθεί από το ελικόπτερο που συμμετέχει στην επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Ιτέας και πιθανόν στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου για νεκροτομή.

Όπως σημειώνουν οι διασώστες, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν έργο της Πυροσβεστικής.

Εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος μίλησε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθαναν οι νεαροί ορειβάτες.

Όπως είπε οι τρεις άνδρες και η γυναίκα είχαν κάνει αρκετές φορές ορειβασίας στο συγκεκριμένο βουνό και γνώριζαν την περιοχή. Μάλιστα ο ένας από αυτούς αν και ήταν από την περιοχή και είχε νοικιάσει ένα σπίτι επειδή καθώς αγαπούσε το μέρος όπου και περνούσε αρκετό διάστημα.

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή» ανέφερε μιλώντας στον Alpha το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.



Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι ο πρόεδρος της κοινότητας απαντά: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι. Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Τα τέσσερα νεαρά παιδιά ήταν λάτρεις της ορειβασίας με δυο να είναι σχετικά έμπειροι.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους:

Ο Θανάσης Κολοτούρος, από την Ηλεία, ήταν δεινός ορειβάτης και στο προφίλ του έχει πολλές αναρτήσεις στα σόσιαλ από ανάλογες εμπειρίες εντός και εκτός συνόρων. Δύο ημέρες πριν τη μοιραία βόλτα, είχε ανεβάσει βίντεο από τον Πάρνωνα.

Το δεύτερο θύμα, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους για πεζοπορία. Σε σύντομο βιογραφικό του ανέφερε πως είναι τεχνικός υπολογιστών.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κώστας Πατίκας, εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να είχε λατρεία στα extreme sports και μάλιστα είχε και κανάλι στο YouTube.

Το τέταρτο πρόσωπο ήταν, σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη με καταγωγή από χωριό των Τρικάλων.

Κ. Τσίγκας: Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην ΕΡΤ, οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων Όρεων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο κ. Τσίγκας.

Aναφορικά με το εάνήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».