Στιγμές αγωνίας επικράτησαν το πρωί της Πέμπτης (26/11) σε ιδιωτικό σχολείο της Βάρης, με έναν 15χρονο μαθητή να χάνει τις αισθήσεις του και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Ο μαθητής της Α’ Λυκείου, κατά δήλωσή του, είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν άμεσα, με τη μητέρα του να φτάνει στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ουσία πήρε ο 15χρονος και ποιος του την έδωσε.