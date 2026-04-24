Βαριά καμπάνα στον Πρεστιάνι για ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους - Ενδέχεται να χάσει το Μουντιάλ

Πριν μερικούς μήνες το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τον Βινίσιους Τζουνιορ στα πλαίσια της αναμέτρησης των ομάδων τους για το Champions League, απασχόλησε την επικαιρότητα και ξεσήκωσε κύματα αντιδράσεων. Λόγω εκείνου του περιστατικού η UEFA εξέδωσε πολύ βαριά τιμωρία για τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Ντα Λουζ ο Βινίσιους διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή κατηγορώντας τον Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση. Μετά από δυο μήνες η UEFA τιμώρησε τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό με ποινή έξι αγωνιστικών, για την επίθεση αυτή, η οποία στην αρχή αναφέρθηκε ως ρατσιστική όμως τελικά λογίζεται ως ομοφοβική απέναντι στον Βραζιλιάνο σταρ.

🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο συμβάν θα μεταφερθεί και στην FIFA με σκοπό ο παίχτης να τιμωρηθεί και να απουσιάσει από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε αν όντως υπάρχουν πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο.