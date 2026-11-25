Προβληματική παραμένει για την κυβέρνηση η υπόθεση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, στο φόντο των αποκαλύψεων για τις απ ευθείας αναθέσεις Δήμων στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του. Το κλίμα για τον νέο Υφυπουργό είναι βαρύ τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και μεταξύ των βουλευτών, κάτι, που διεφάνη και κατά τη χθεσινή ημέρα, από τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών και μη στελεχών, που ανέδειξαν την απροθυμία τους να υπερασπιστούν τον κ. Λιάκο.

Σε κατ ιδίαν συζητήσεις τους κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Λιάκος έχει αποτύχει να δώσει πειστικές εξηγήσεις για όσα του προσάπτονται.

Επίσης, επιτελικά κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ο χειρισμός του νέου Υφυπουργού Εσωτερικών ήταν εξ αρχής κακός, καθώς μεταξύ άλλων δεν ενημέρωσε την Ηρώδου Αττικού για τη συνολική εικόνα της υπόθεσης με αποτέλεσμα να «αποκαλυφθεί» η ύπαρξη σύμβασης με το Δήμο Μεγαρέων, εντός της περιφέρειας της Δυτικής Αττικής, όπου εκλέγεται ο κ. Λιάκος.

Επιπροσθέτως, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν εν πολλοίς αχρείαστη ή και υπερβολική την πρωτοβουλία Λιάκου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κατανοούν, ωστόσο, το σκεπτικό αυτής, όπως το περιέγραψε ο νέος Υφυπουργός Εσωτερικών.

Πλέον, από τη σημερινή συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και τις εξηγήσεις, που αναμένεται να δώσει θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό η παραμονή ή όχι του κ. Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, η χθεσινή οδηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους συνεργάτες του ήταν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απεμπλακεί η κυβέρνηση από την υπόθεση Λιάκου, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Ωστόσο, πρόσωπο, που γνωρίζει το κυβερνητικό παρασκήνιο μεταδίδει τη δεδομένη ενόχληση του πρωθυπουργού για τους χειρισμούς του Βαγγέλη Λιάκου, αλλά και για τον ανηλεή εσωκομματικό πόλεμο, που μαίνεται στο παρασκήνιο και στον οποίο αποδίδονται εν πολλοίς οι «αποκαλύψεις» γύρω από το νέο Υφυπουργό Εσωτερικών.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιχείρησε χθες να περάσει στην αντεπίθεση πληρώνοντας με το ίδιο νόμισμα τον Αλέξη Τσίπρα για τη ρητορική του περί «αρχιερέα και ιερέων της διαφθοράς» επικαλούμενη το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τις απ ευθείας αναθέσεις, ύψους 915.000 ευρώ από το 2017 έως σήμερα στη δικηγορική εταιρία της οικογένειας του γραμματέα του κόμματος, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει ότι δεν πρόκειται για απόπειρα συμψηφισμού από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και διερωτάται γιατί είναι οι προβληματικές οι απ ευθείας αναθέσεις στη μία υπόθεση και δεν είναι στην άλλη.

Το ίδιο στέλεχος χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις εξηγήσεις, που έδωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης, ιδίως για την περίοδο από το 2023 και μετά. Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση επισημαίνου ότι η διαχωριστική γραμμή τίθεται στο κατά πόσον είναι νόμιμες ή όχι οι απ ευθείας αναθέσεις και παραπέμπουν στην χθεσινή αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στην κυβέρνηση ήδη επεξεργάζονται ρύθμιση μέσω της οποίας θα επιστρατεύεται η Τεχνητή Νοημοσύνη για τον έλεγχο της διαφάνειας των δημόσιων συμβάσεων.