Ελλάδα Παλαιστίνιοι Αστυνομία Τρομοκρατία Χαμάς

Βαριές διώξεις στον Παλαιστίνιο: Γιατί κατηγορείται το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη

Ο 37χρονος πέρασε σήμερα το κατώφλι της ΓΑΔΑ.

FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

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Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση κατά ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στην Κρήτη.

Η δίωξη σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, περιλαμβάνει τα εξής κακουργήματα:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση
  • Αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης

Επίσης, η δίωξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλημμελήματα:

  • Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων
  • Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

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