Βαριές διώξεις στον Παλαιστίνιο: Γιατί κατηγορείται το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη
Ο 37χρονος πέρασε σήμερα το κατώφλι της ΓΑΔΑ.
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση κατά ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στην Κρήτη.
Η δίωξη σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, περιλαμβάνει τα εξής κακουργήματα:
- Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση
- Αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης
Επίσης, η δίωξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλημμελήματα:
- Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων
- Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων
Ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.