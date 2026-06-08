Βαριές διώξεις στον Παλαιστίνιο: Γιατί κατηγορείται το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη

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Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση κατά ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στην Κρήτη.

Η δίωξη σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, περιλαμβάνει τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση

Αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης

Επίσης, η δίωξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλημμελήματα:

Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων

Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.