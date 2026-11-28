Μεγάλη επιχείρηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων και στην άσκηση ποινικής δίωξης από το Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EPPO), με διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια Ανακρίτρια Αθηνών για τη λήψη απολογιών.

Οι έρευνες και οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2026 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και ειδικών συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε κατοικίες, γραφεία και την έδρα της εταιρείας «ENVIPCO HELLAS ΜΑΕ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση με δράση τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, η οποία φέρεται να μεθόδευσε την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην εταιρεία «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Αττικής (ΕΣΔΝΑ), Πελοποννήσου και Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής), αποκομίζοντας συνολικό παράνομο όφελος 87.756.542,29 ευρώ, καθώς και τη μεταφορά μέρους αυτού σε εταιρείες συμφερόντων εκδότη. Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται οι συμβάσεις προμήθειας 174 Γωνιών Ανακύκλωσης σε οκτώ δήμους μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (συνολικού ύψους 66.988.520 ευρώ), η σχέση με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», οι ροές χρήματος και η πρόσφατη έγκριση του σχήματος «DRS Hellas Α.Ε.» από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.

Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν είναι:

Παναγιώτης Μούργος: μέλος Δ.Σ., μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.».

Απόστολος Μούργος: μέλος Δ.Σ. και μέτοχος της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.».

Παύλος Ραβάνης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε.».

Ιωάννης Κουρτάκης: εκδότης και νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής εταιρειών μέσων ενημέρωσης και άλλων εταιρειών.

Όλες οι κατηγορίες που αποδίδονται

Στην ποινική δίωξη και στις σχετικές εκθέσεις της δικογραφίας περιγράφονται αναλυτικά οι αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους, με επιμέρους διάκριση ως προς τη διεύθυνση της οργάνωσης:

1. Συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: Αφορά την εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση των κακουργημάτων της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – κατηγορούμενοι είναι όλοι (Παναγιώτης Μούργος, Απόστολος Μούργος, Παύλος Ραβάνης, Ιωάννης Κουρτάκης).

2. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης: Αφορά τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση των παραπάνω κακουργημάτων – κατηγορούμενος είναι ο Παναγιώτης Μούργος.

3. Ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις: Τελούμενη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βάρος του Δημοσίου, με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση – κατηγορούμενοι είναι οι Παναγιώτης Μούργος, Απόστολος Μούργος και Παύλος Ραβάνης.

4. Ηθική αυτουργία σε απιστία: Τελούμενη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βάρος του Δημοσίου, με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση – κατηγορούμενοι είναι οι Παναγιώτης Μούργος, Απόστολος Μούργος και Παύλος Ραβάνης.

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Τελούμενη στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, κατά συναυτουργία και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση – κατηγορούμενοι είναι όλοι (Παναγιώτης Μούργος, Απόστολος Μούργος, Παύλος Ραβάνης, Ιωάννης Κουρτάκης).

Υπερκοστολογήσεις, μη επιλέξιμες δαπάνες και το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται οι συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης (130 από τον ΕΣΔΝΑ, 58 από τον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και 60 από τον ΕΣΔΑΚ) μέσω του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Όπως επισημαίνεται στο υλικό της δικογραφίας, οι σχετικές προσκλήσεις αφορούσαν τη δημιουργία ή συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλου) που δεν αποτελούν υλικά συσκευασίας και δεν υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, αποκλείοντας ρητά δαπάνες για απόβλητα συσκευασίας ή υποχρεώσεις ΣΣΕΔ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων της ΕΔΕΛ, μίας ειδικής επιστήμονα και του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (μετά από έλεγχο στις 22 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στον Ασπρόπυργο):

Υπερκοστολόγηση ανά μονάδα : Τα πολυκέντρα κοστολογήθηκαν περίπου στις 300.000 ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ (ή 370.000–372.000 ευρώ περίπου ανά τεμάχιο), όταν στην ευρωπαϊκή αγορά ο αντίστοιχος εξοπλισμός εκτιμάται σε 30.000 έως 70.000 ευρώ (ή σε άλλες αναφορές σε χαμηλότερα επίπεδα).

Τα πολυκέντρα κοστολογήθηκαν περίπου στις 300.000 ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ (ή 370.000–372.000 ευρώ περίπου ανά τεμάχιο), όταν στην ευρωπαϊκή αγορά ο αντίστοιχος εξοπλισμός εκτιμάται σε 30.000 έως 70.000 ευρώ (ή σε άλλες αναφορές σε χαμηλότερα επίπεδα). Λειτουργία και στοιχεία ΗΜΑ : Στα μηχανήματα τύπου Reverse Vending Machines (RVM) διαπιστώθηκε ότι συλλέγονταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυκτικών και μεταλλικές συσκευασίες), χωρίς αξιόπιστο διαχωρισμό, ενώ στα στοιχεία που αναρτώνταν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) εντοπίστηκαν πλασματικά δεδομένα.

Στα μηχανήματα τύπου Reverse Vending Machines (RVM) διαπιστώθηκε ότι συλλέγονταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυκτικών και μεταλλικές συσκευασίες), χωρίς αξιόπιστο διαχωρισμό, ενώ στα στοιχεία που αναρτώνταν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) εντοπίστηκαν πλασματικά δεδομένα. Περικοπές και ανενεργά πολυκέντρα: Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΔΕΛ (8 Απριλίου 2026), από τον αρχικά επιλέξιμο προϋπολογισμό των 91.209.440 ευρώ στους τρεις ΦΟΣΔΑ έχουν περικοπεί 75.299.460,60 ευρώ (37.291.605,00 ευρώ στον ΕΣΔΝΑ, 16.414.841,00 ευρώ στον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και 21.593.014,60 ευρώ στον ΕΣΔΑΚ), ενώ 34 παραληφθέντα πολυκέντρα (23 του ΕΣΔΝΑ και 11 του ΕΣΔΑΚ) δεν είχαν τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Ο ρόλος «ΤΕΧΑΝ», «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» και «DRS Hellas»

Η δικογραφία σκιαγραφεί στενή επιχειρησιακή και οικονομική διασύνδεση ανάμεσα στην «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» και την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», οι οποίες εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενιαίο σχήμα κοινών συμφερόντων. Σύμφωνα με την ανάλυση φορολογικών στοιχείων (myDATA) και τραπεζικών κινήσεων της ειδικής επιστήμονα για την περίοδο 2021–2026, οι δύο εταιρείες λειτουργούν ως βασικοί πελάτες και προμηθευτές η μία της άλλης, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμφωνίες επαναγοράς εξοπλισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (9/11/2026) για την έγκριση του σχήματος «DRS Hellas Α.Ε.» ως ΣΣΕΔ για το σύστημα επιστροφής εγγυοδοτικού αντιτίμου συσκευασιών ποτών μιας χρήσης από πλαστικό και μέταλλο, όπου η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με μειοψηφία του προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έθεσε ζητήματα για προμήθειες πριν την έγκριση κανονισμού, τη μεταβίβαση/αξιοποίηση 82 μηχανημάτων RVM της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (21 ιδιόκτητων στο συμβολικό 1 ευρώ και 61 μισθωμένων, εκ των οποίων 50 φέρονται στην αποθήκη) και τη διαχείριση ποσών εγγυοδοτικού αντιτίμου.

Χρηματικές ροές προς εταιρείες συμφερόντων Κουρτάκη και πίεση στον ΕΟΑΝ

Από την ανάλυση των στοιχείων myDATA και των τραπεζικών λογαριασμών προκύπτει ότι κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως τον Ιούλιο του 2026 μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς της «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε.» προς εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη συνολικά 19.011.680 ευρώ (εκ των οποίων 16.298.095 ευρώ κατά το διάστημα 10/02/2022–13/06/2025).

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας και τις καταθέσεις στελεχών και υπαλλήλων του ΕΟΑΝ και της ΓΓΣΔΑ, η σχέση αυτή συνδέθηκε με συντονισμένη καμπάνια δημοσιευμάτων και καταγγελιών κατά την περίοδο αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» από τον ΕΟΑΝ, η οποία, κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν συνιστούσε απλή δημοσιογραφική κριτική, αλλά μηχανισμό προώθησης συμφερόντων, άσκησης πίεσης και εκφοβισμού υπαλλήλων και διοικήσεων, καθώς και μεταφοράς και συγκάλυψης κεφαλαίων.

Η δικηγορική εταιρία Γεραπετρίτης-Αθανασίου και η σχέση TEXAN–ENVIPCO

Στη δικογραφία αναφέρεται η δικηγορική εταιρία Γεραπετρίτης-Αθανασίου, καθώς στις 12 Ιανουαρίου 2024 η Γαρυφαλλιά Αθανασίου, μέλος της δικηγορικής εταιρείας και καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, κλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν οι εταιρείες TEXAN Α.Β.Ε.Ε. και ENVIPCO HELLAS Κατασκευή Μηχανημάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε. ήταν μεταξύ τους ανεξάρτητες και εάν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν από κοινού σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η ανάθεση έγινε με απευθείας διαδικασία και αφορούσε τη διερεύνηση της σχέσης των δύο εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να έχουν κοινό συμφέρον στην προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης, ενώ για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση προβλεπόταν αμοιβή 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό που, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, αφορούσε αποκλειστικά το συγκεκριμένο ερώτημα. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το σύστημα MYDATA της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν, ωστόσο, ευρύτερη οικονομική συνεργασία, καθώς η TEXAN Α.Β.Ε.Ε. εμφανίζεται να έχει τιμολογηθεί από τη δικηγορική εταιρία για υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ, εκ των οποίων 170.624 ευρώ αφορούν το 2024 και 89.280 ευρώ το 2025, ενώ κατά τους εισαγγελείς ανακύπτουν ερωτήματα για τη σχέση των δύο εταιριών TEXAN και ENVIPCO και για το κατά πόσο η μεταξύ τους σύνδεση θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες.