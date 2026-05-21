Βαρουφάκης για Τσίπρα: Όποια πυξίδα και να του δώσουν, χαμένος θα παραμείνει - ΒΙΝΤΕΟ

Άρχισαν τα ωραία.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης με ανάρτησή του στο Χ σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. «Ούτε τον Μάρτιο ήταν νωρίς, ούτε το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τότε ήταν η ώρα τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουλίου του 2015» λέει ο κ. Βαρουφάκης εκτιμώντας πως δεν είναι ο κ. Τσίπρας ο άνθρωπος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη γιατί όπως λέει «του έστρωσε το χαλί».

H ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη

Όποια πυξίδα και να του δώσουν, χαμένος θα παραμείνει, είτε Μάρτιο είτε Σεπτέμβριο είτε σήμερα. Έντεκα χρόνια μετά, ο άνθρωπος που έστρωσε το χαλί για τον Μητσοτάκη και την παλιννόστηση της ολιγαρχίας δεν θα ρίξει ούτε τον μητσοτακισμό ούτε τον Μητσοτάκη.

