Βαρθολομαίος-Ερντογάν: «Υπάρχει πολιτική βούληση για τη Χάλκη», λένε πηγές από το Φανάρι στον FLASH

Iκανοποίηση επικρατεί στο Φανάρι μετά τη συνάντηση που είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν πρωτοβουλίας του Τούρκου προέδρου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης, αναπόφευκτα αποτέλεσε η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στην οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης. Πηγές από το Φανάρι, μιλώντας στο FLASH, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγίπ Ερντογάν η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, αλλά και την για υποδοχή του Τούρκου Προέδρου στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής η οποία είναι κλειστή από το 1971.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν, ότι η παρουσία του προέδρου του ανώτατου συμβουλίου εκπαίδευσης στη συνάντηση Βαρθολομαίου-Ερντογάν, υποδηλώνει την πολιτική βούληση που υπάρχει στην τουρκική κυβέρνηση για επαναλειτουργία της Σχολής. Ο διάλογος για την επαναλειτουργία της Σχολής αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στο υπουργείο παιδείας της Τουρκίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εκεί όπου αναμένεται να συναντηθούν ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου ο Τούρκος Πρόεδρος στην τελευταία επίσκεψη του στις ΗΠΑ, είχε δεσμευτεί ενώπιον του Αμερικανού προέδρου ότι θα συζητήσει το θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.