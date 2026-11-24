Μνήμες από το θάνατο την 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, της λεχώνας που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020 μετά τη γέννηση του παιδιού της, αναμένεται να ξυπνήσουν και πάλι σήμερα Τρίτη (24/11) καθώς η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 27χρονη Δώρα στις 18 Μαΐου του 2020 γέννησε με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωράκι. Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού της, υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου και επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 06 Ιουνίου του 2020, στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

Από την πρώτη στιγμή, ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας, ο οποίος ανέλαβε την παρακολούθηση της ασθενούς.

Η 27χρονη Δώρα που έχασε τη ζωή της μετά τη γέννηση του παιδιού της

Η πρωτόδικη απόφαση

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε κηρύξει ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια την ιατρό αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή. Στην αναισθησιολόγο που είχε αναλάβει την κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής το δικαστήριο επέβαλλε φυλάκιση δύο ετών και ένα έτος στον νοσηλευτή που είχε υπό την ευθύνη του την παρακολούθηση της 27χρονης.

Από την πλευρά της αναισθησιολόγου, ο δικηγόρος υπεράσπισης Νίκος Ρουσόπουλος δηλώνει πως στο Εφετείο θα λάμψει η αλήθεια. «Ξεκινά αύριο στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών Πατρών σε δεύτερο βαθμό η δίκη της αναισθησιολογου για την υπόθεση του θανάτου της λεχώνας που είχε καταδικασθεί σε πρώτο βαθμό. Προσδοκούμε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει και που μέχρι σήμερα βρίσκονται στο απυρόβλητο».