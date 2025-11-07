Βαρύ πένθος για τον Σταμάτη Κραουνάκη - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Ο Σταμάτης Κραουνάκης πενθεί την αγαπημένη του μητέρα που έφυγε από τη ζωή. Με ανάρτησή του στο Facebook ο καλλιτέχνης έκανε γνωστή σε φίλους και συνεργάτες τη θλιβερή αυτή είδηση την οποία συνόδευσε με όμορφα λόγια, πάντα γραμμένα στο δικό του στιλ, και με τη μελωδική φωνή της Μαρίας Κάλλας που ερμήνευε τη διάσημη “Casta Diva” της.

Συγκεκριμένα ο συνθέτης και στιχουργός έγραψε στο post του: «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό.

«Ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει»

Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντούρου ντούρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το σοσιαλ μήντιο ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ’ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα, αλλά τεράστιο».

«Να ειρηνέψουμε σήμερα»

Στην ίδια ανάρτηση ο Κραουνάκης έκανε γνωστή και την απώλεια του σκηνογράφου και εικαστικού Νίκου Στεφάνου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρόνων. «Καλημέρα παιδιά. Να ειρηνέψουμε σήμερα. Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας. Υπέροχο μοναδικό. Αδιάσειστο. Και μαζί κι αυτός. Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης. Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω κάποτε στην Ύδρα. Νίκος Στεφάνου. Αγάπη μου γλυκιά. Παιδάκι. Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι χέρι! Καλημέρα στα όνειρα μας. Ν’ ανέβουν».