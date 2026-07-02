Βαρύ πένθος για τον καθηγητή Μανόλη Κερούλη - Έκκληση για πληροφορίες

Βαρύ είναι το πένθος για τον Μανόλη Ν. Κερούλη, τον 59χρονο καθηγητή Πληροφορικής που έχασε τη ζωή του μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα όταν, μετά τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα του τυλίχθηκε στις φλόγες. Παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και την εκπαιδευτική κοινότητα. Την ίδια ώρα, γίνεται έκκληση προς όλους όσοι βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία, φωτογραφία ή βίντεο από το περιστατικό, να τα παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές ή να επικοινωνήσουν μαζί της.

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