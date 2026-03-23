Βαρύ πένθος στην Κολομβία: Έχασε την ζωή του 18χρονος ποδοσφαιριστής - Είχε καταρρεύσει στο γήπεδο

Στο πένθος βυθίστηκε το κολομβιανό ποδόσφαιρο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Σαντιάγκο Καστριγιόν, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών της Μιγιονάριος, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ αγωνιζόταν με την ομάδα Κ20 του συλλόγου.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε για το πρωτάθλημα Κ20 της Κολομβίας. Οι γιατροί της ομάδας έσπευσαν άμεσα να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο υψηλής εξειδίκευσης, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Η Μιγιονάριος αποχαιρέτησε τον νεαρό άσο με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας πως «σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά» και κάνοντας λόγο για μια «ραγισμένη μπλε καρδιά». Στο μήνυμά της χαρακτήρισε τον Καστριγιόν όχι μόνο ποδοσφαιριστή, αλλά φίλο και συμπαίκτη που ζούσε το ποδόσφαιρο με πάθος και χαμόγελο, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Καστριγιόν θεωρούνταν ένα από τα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα της χώρας και το μεγάλο «στοίχημα» του συλλόγου της Μπογκοτά για το μέλλον. Συμμετείχε συχνά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και είχε ήδη συμπεριληφθεί σε αποστολή αγώνα πρωταθλήματος, δείχνοντας πως το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήταν θέμα χρόνου.

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και ο Ρανταμέλ Φαλκάο, εμβληματική μορφή της ομάδας, ο οποίος μίλησε για έναν ποδοσφαιριστή γεμάτο όνειρα και ταλέντο, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του συνεχίζοντας να αγωνίζεται για όσα εκείνος ονειρευόταν.