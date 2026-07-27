Βαρύς ο «λογαριασμός» του Ιουλίου: Πάνω από 8,5 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ και τυχόν ρυθμίσεις χρεών που εκπνέουν στο τέλος του μήνα, διογκώνουν κατά 2,67 δισ. ευρώ - σε σχέση με τον Ιούνιο - το «φορτίο» που θα πρέπει να σηκώσουν οι φορολογούμενοι, με τις συνολικές πληρωμές στην εφορία να φθάνουν στο ύψος ρεκόρ των 8,564 δισ. ευρώ.



Ειδικότερα, περισσότεροι από 2,4 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον έξτρα φόρος εισοδήματος ύψους 4,983 δισ. ευρώ ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με το μέγιστο ποσοστό να αφορά όσους την υπέβαλαν έως 15 Μαΐου 2026.

Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή του φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις ή την εξόφληση του φόρου με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις ή σε έως 24 έντοκες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.

Ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε φέτος για όσους παρέλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό ανέρχεται σε 2.075 ευρώ. Παράλληλα για περισσότερα από 6 εκατ. νοικοκυριά «τρέχει» η αποπληρωμή της πέμπτης από τις δώδεκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ ενώ στις φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τακτοποιηθούν έως την Παρασκευή προστίθενται ο ΦΠΑ Ιουνίου ή δεύτερου τριμήνου 2026 για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις καθώς και τυχόν δόση ή δόσεις ρυθμίσεων για εξόφληση οφειλών.



Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, οι εισπράξεις του δημοσίου θα κυμανθούν σε μηνιαία βάση από 5,7 δισ. ευρώ έως 6,96 δισ. ευρώ. Ειδικότερα τον Αύγουστο αναμένεται να ανέλθουν σε 6,324 δισ. ευρώ, το Σεπτέμβριο σε 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο σε 6,679 δισ. ευρώ, το Νοέμβριο σε 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο που στον λογαριασμό μπαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027 τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται στα 6,961 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν συνολικά για φόρους 39,558 δισ. ευρώ έναντι 34 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Νέο ρεκόρ στις φορολογικές δηλώσεις

Την ίδια ώρα νέο ρεκόρ στον αριθμό των φετινών φορολογικών δηλώσεων καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οποία:



- Από τα Φυσικά Πρόσωπα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 φορο-δηλώσεις, 31.672 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με το 2025. Οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, έναντι 8.914.700 φυσικών προσώπων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πέρυσι. Δηλαδή υποβάλλονταν κατά μέσο όρο 51.433 δηλώσεις την ημέρα έναντι 52.803 δηλώσεων πέρυσι.



- Μέχρι 24 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 φορολογούμενους.



- 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες. Από αυτές, 889.036 δηλώσεις υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για 260.431 δηλώσεις οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση.



- Από τα Νομικά Πρόσωπα υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις έναντι 362.682 το 2025 με την ημερήσιο ρυθμός υποβολής δηλώσεων να φτάνει φέτος τις 2.877.



- Από τα συνολικά 358.054 φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με τα τεκμήρια σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης των τεκμηρίων έναντι 2.603 το 2024.