Βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων που εξαπατούσαν πολίτες για να τους κλέψουν

Σε βάρος των 44 συλληφθέντων οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

- Εγκληματική οργάνωση

- Απάτη

- Κακουργηματική πλαστογραφία

- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας μετά από μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και σε κατάστημα κράτησης, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό όφελος για τα δεκάδες μέλη της συμμορίας εκτιμάται σε πάνω από 7.600.000 εκατομμύρια ευρώ.

