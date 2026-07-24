Βασάλος - Βαρθολομάτου: Τέλος τα προβλήματα. Ξανά μαζί και ερωτευμένοι στη Μύκονο

Ξανά μαζί ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθλομάτου, μετά από τα μαύρα σύννεφα που είχαν σκεπάσει τη σχέση τους. Ο γνωστός YouTuber και η personal trainer μετά από κάποιους μήνες που έμειναν χωριστά, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, αναζωπυρώνοντας τον έρωτα τους.

Η κάμερα του Mykonos Live TV και ο Πέτρος Νάζος, τους κατέγραψαν σε γνωστή παραλία του νησιού, να απολαμβάνουν πέρα από τις διακοπές τους και την παρέα ο ένας του άλλου. Οι δυο τους έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι, ενώ δεν έκρυψαν στιγμή την οικειότητα μεταξύ τους, αφού αντάλλαζαν τρυφερές στιγμές.

Οι φήμες για τη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνου περίπου όταν η κάμερα τους εντόπισε να κάνουν βόλτες στα σοκάκια της Μυκόνου, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο αλλά και την Δανάη Βαρθολομάτου να μην το επιβεβαιώνουν. Όπως φαίνεται οι δυσκολίες πέρασαν πια και το ζευγάρι αποφάσισε πως προτεραιότητα έχει η σχέση τους, δίνοντας της μια δεύτερη ευκαιρία.

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