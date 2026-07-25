Βάσεις 2026: Άνοδος στα Πολυτεχνεία, στροφή σε στρατιωτικές σχολές και χιλιάδες κενές θέσεις στα ΑΕΙ

Σημαντικές μεταβολές στις προτιμήσεις των υποψηφίων αλλά και στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταγράφουν οι βάσεις εισαγωγής του 2026.

Η άνοδος στις Πολυτεχνικές Σχολές και στα τμήματα Πληροφορικής, η αυξημένη ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και οι σχεδόν 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια συνθέτουν την εικόνα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές

Από τις σημαντικότερες αλλαγές της φετινής διαδικασίας ήταν η δυνατότητα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές και από το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, πέρα από το 2ο, γεγονός που διεύρυνε σημαντικά τη «δεξαμενή» των υποψηφίων.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, οι δυνητικοί υποψήφιοι αυξήθηκαν από περίπου 13.000 σε περισσότερους από 53.000, εξέλιξη που οδήγησε σε αισθητή άνοδο της ζήτησης και των βάσεων εισαγωγής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου οι βάσεις αυξήθηκαν έως και κατά 2.695 μόρια, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Στον αντίποδα, μειωμένο ενδιαφέρον κατέγραψαν οι παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές, καθώς και αρκετά τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών.

Οι σχολές που εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν

Παρά τις αλλαγές, οι λεγόμενες «κλασικές» επιλογές παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Οι Ιατρικές, οι Νομικές, οι σχολές Ψυχολογίας, οι Πολυτεχνικές σχολές του ΕΜΠ, τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και οι Ναυτιλιακές Σπουδές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

«Οι παραδοσιακές σχολές, όπως η Ιατρική, η Νομική και οι σχολές Μηχανικών, εξακολουθούν να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και τον υψηλότερο ανταγωνισμό», σημειώνει ο κ. Στρατηγάκης.

Οι σχολές με τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις

Στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψηφίων βρέθηκαν:

Ιατρική ΕΚΠΑ – 1.357 πρώτες προτιμήσεις. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ – 1.290. Νομική ΕΚΠΑ – 1.190. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ – 1.043. Χημείας ΑΠΘ – 1.024.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ψυχολογία ΕΚΠΑ, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του ΕΜΠ, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, η Ιατρική ΑΠΘ και οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ποιες σχολές αποτελούσαν πραγματική πρώτη επιλογή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένα τμήματα σχεδόν όλοι οι επιτυχόντες είχαν δηλώσει τη σχολή ως πρώτη προτίμηση.

Ενδεικτικά:

στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όλοι οι εισακτέοι είχαν δηλώσει το τμήμα ως πρώτη επιλογή,

στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών του ΕΜΠ μόνο ένας εισακτέος δεν το είχε ως πρώτη προτίμηση,

αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Μεταξύ των σχολών με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχόντων που τις είχαν επιλέξει πρώτες βρίσκονται επίσης οι Νομικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, οι σχολές Ψυχολογίας και η Σχολή Αστυφυλάκων.

Σχεδόν 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια

Παράλληλα, για ακόμη μία χρονιά η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) άφησε σημαντικό αριθμό θέσεων κενό.

Από τις 62.731 διαθέσιμες θέσεις για αποφοίτους ΓΕΛ, έμειναν ακάλυπτες 9.747, ποσοστό 15,54%. Αν και ο αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με τις 10.636 κενές θέσεις του 2025, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος εισαγωγής.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, η ΕΒΕ αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο κάθε χρόνο χιλιάδες θέσεις δεν καλύπτονται, ακόμη και σε τμήματα με επαγγελματικές προοπτικές.

Τα τμήματα με τις περισσότερες κενές θέσεις

Μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν ακόμη και σε πανεπιστημιακά τμήματα μεγάλων πόλεων.

Ενδεικτικά:

στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έμειναν κενές 238 από τις 289 θέσεις,

στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ δεν καλύφθηκαν 118 από τις 174 θέσεις,

στη Σχολή Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού έμειναν 372 κενές θέσεις σε σύνολο 527,

στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών καλύφθηκαν μόλις 43 από τις 199 θέσεις,

ενώ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλύφθηκαν 68 από τις 152 θέσεις.

Αντίστοιχα, τριψήφιο αριθμό κενών θέσεων εμφάνισαν και τα τμήματα Φιλολογίας σε Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική σε ορισμένα περιφερειακά τμήματα, όπου οι εισακτέοι ήταν μονοψήφιοι. Στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο εισήχθησαν μόλις τέσσερις φοιτητές, στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στην Καβάλα πέντε, ενώ στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ έξι, αποτυπώνοντας τις μεγάλες ανισορροπίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ