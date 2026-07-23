Βάσεις: Στρατιωτικές σχολές στην κορυφή της ζήτησης - Τρεις ανάμεσα στις δέκα με τη μεγαλύτερη άνοδο

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι τρεις στρατιωτικές σχολές συγκαταλέγονται στις δέκα με τη μεγαλύτερη άνοδο στις βάσεις εισαγωγής. Συγκεκριμένα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σώματα) σημείωσε αύξηση 3.895 μορίων, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σώματα – ειδική κατηγορία) κατέγραψε άνοδο 2.695 μορίων, ενώ η ΣΜΥΑ (Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης) παρουσίασε αύξηση 2.590 μορίων.

Παράλληλα, καλύφθηκαν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές, με εξαίρεση τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, οι οποίες παρέμειναν στα περσινά επίπεδα.

Σε σύγκριση με το 2025, ο αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 108,5% στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και κατά 252,5% στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Ειδικά για τον Στρατό Ξηράς, στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ενίσχυση της ελκυστικότητας των στρατιωτικών σχολών και επιβεβαιώνουν την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των νέων προς τη στρατιωτική σταδιοδρομία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην πορεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, η οποία, μετά τη θεσμική της αναβάθμιση σε Ανώτατη Σχολή, παρέχει πλέον ανώτατη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, με δυνατότητα απονομής τίτλων σπουδών ισότιμων με εκείνους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αναβάθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας που προσφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο, συνέβαλε καθοριστικά στην πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχηση της Σχολής στους υποψηφίους.

Όπως υπογραμμίζουν στρατιωτικές πηγές, η συνολική εικόνα του 2026 δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής της διάστασης και τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των στελεχών αποδίδουν πλέον απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.