Βασιλακόπουλος στον FLASH: Δεν ισχύουν όσα γράφονται για τον Έλληνα επιβάτη στο MV Hondius

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν από χθες, Πέμπτη (7/5), σχετικά με πληροφορίες για την ταυτότητα του Έλληνα που επιβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, διαψεύδει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του ο FLASH.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, όλα όσα έχουν γραφτεί για τον Έλληνα επιβάτη δεν ισχύουν, ενώ ο ίδιος ο ταξιδιώτης έχει ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί κανένα στοιχείο της ταυτότητας του.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη (7/5) κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά γραφεία η πληροφορία πως ο Έλληνας που επιβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αντιμετωπίζει ξέσπασμα χανταϊού, είναι ένας 70χρονος ομογενής που δεν διαμένει μόνιμα στη χώρα μας.

Όπως διευκρίνισε στον FLASH, ο κ. Βασιλακόπουλος αυτό δεν ισχύει, ενώ επισήμανε πως ο επιβάτης έχει εκφράσει τη ρητή επιθυμία να μην υπάρξει καμία απολύτως δημοσιοποίηση των στοιχείων του, αίτημα το οποίο ο ΕΟΔΥ σέβεται απόλυτα.

«Δεν είναι νέος ιός, ξερούμε τη συμπεριφορά του»

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε και στο Action24 το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, όπου ανέφερε σχετικά με το ζήτημα: «Η κατάσταση είναι υπό σχεδόν απόλυτο έλεγχο, δεν είναι ένας ιός που μπορεί να κάνει ενδημίες ή πανδημίες όπως μπορούσε να κάνει ο κορονοϊός. Δεν είναι νέος ιός. Έχει μελετηθεί, ξέρουμε τη συμπεριφορά του. Έχει ξεκινήσει ήδη η επιδημιολογική επιχείρηση όλου του περιστατικού. Πολλά κράτη θα συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση. Δε νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα στα ΜΜΕ το συγκεκριμένο περιστατικό».

«Δεν υπάρχουν εμβόλια, ο χανταϊός αυτός δεν είναι ένας. Έχει πολλές παραλλαγές, έχουν ονομαστεί ανάλογα με τον τόπο που βρέθηκαν. Τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Γενικώς, δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο εκτός από μια παραλλαγή που λέγεται "παραλλαγή των Άνδεων". Αν κολλήσει κάποιος. πρέπει να έχει έρθει σε πολύ παρατεταμένη χρονικά και πολύ στενή επαφή. Δεν κολλάει όπως ο κορονοϊός ή η γρίπη. Κολλάει πολύ δύσκολα, ακόμη κι αν βρεθείς δίπλα από κάποιον που νοσεί, δεν είναι εύκολο να νοσήσεις και να κινδυνεύσει η δημόσια υγεία. Ο κίνδυνος για την κοινωνία μας είναι πάρα πολύ μικρός», είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου ιού.