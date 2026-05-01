Βασιλειάδη για Παπαδόπουλο: «Είμαι τρελή από ζήλεια, έχω όλους τους κωδικούς του στα social media»

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως τηλεοπτικό ζευγάρι μέσα από τη συμμετοχή τους στο μουσικό show «Just The 2 Of Us». Ο τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη ανακοίνωσαν πρόσφατα την απόφασή τους να παντρευτούν το Δεκέμβριο στη Λεμεσό και στην συνέντευξη που παραχώρησαν στην εκπομπή Happy Day που ήταν καλεσμένοι, μίλησαν μεταξύ άλλων για την σχέση τους.

«Εννοείται ότι ζηλεύω, είμαι τρελή από ζήλεια. Είχα τους κωδικούς του και τους έχω, αλλά δε μπαίνω γιατί δεν έχω βρει τίποτα. Και όταν αλλάζει κωδικό, τον βρίσκω πάλι. Ζήλευα πάρα πολύ. Κάνει παιχνιδάκια πάνω στη σκηνή, θα πάει να μιλήσει.... Ζήλευα, και ζηλεύω. Τώρα έχω ορίσει λίγο τον εαυτό μου, γιατί μετά γίνεται και λίγο ψυχολογικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ» παραδέχθηκε η Γαλάτεια.