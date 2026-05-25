Βασίλειος Κωστέτσος για Μαστροκώστα: «Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια - Γωγώ δεν θέλω να το πιστέψω»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος μοιράστηκε στα social media τα συναισθήματά του από την τραγική απώλεια της Γωγώ Μαστροκώστα και θυμήθηκε στιγμές που είχαν ζήσει μαζί ως ελεύθεροι και μετέπειτα με την οικογένειά της. «Τι να γράψω και τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά κάποια στιγμή, αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας! Η Γωγώ είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς! Από αυτούς που ζήσαμε πολλά, μα πολλά ζήσαμε, τα χρυσά, τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας!»

«Τα ζήσαμε όλοι μαζί, όλοι μια παρέα! Σε κάθε μας έξοδο εκπομπές, πάρτι σε κάθε μας βήμα όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα! Ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια!

Φόρεσε πολλές δημιουργίες μου, μα πολλές. Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άντρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ!

Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι - χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο κατέβαιναν την Κανάρη στο Κολωνάκι να έρθουν για πρόβα του pre-wedding φορέματος αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της! Έχω τόσα, μα τόσα να πω, μα τι να πρωτοπώ.

Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό στο Carpo και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγω πήγαινε να τη δεις…

Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω… Θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτόν τον ήρωα, τον Τραϊανό, που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό και στο κοριτσάκι της που λάτρευε, την πριγκηπέσσα της, κουράγιο… Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια. Γωγώ…»