«Νίπτει τας χείρας του» ο Κάρολος για τον Άντριου: Ο νόμος θα ακολουθήσει τον δρόμο του

Το πρώτο του μήνυμα στον βρετανικό λαό απηύθυνε ο βασιλιάς Κάρολος σημειώνοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του» ενώ εξέφρασε την «βαθιά του ανησυχία» για τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Σε ανακοίνωσή που εξέδωσαν τα Ανάκτορα, ο μονάρχης ανέφερε:

«Με βαθιά ανησυχία έμαθα τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος είναι υπεράνω όλων και πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του.

Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα. Στο μεταξύ, εγώ και η οικογένειά μου θα συνεχίσουμε το καθήκον μας και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

Τα μηνύματα που «έκαψαν» τον Άντριου

Ο Άντριου φέρεται να έχει αποστείλει στον διαβόητο παιδεραστή αναφορές σχετικά με επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη τα οποία αποτελούσαν κρατικά και απόρρητα έγγραφα.

Ένα από τα μηνύματα, με ημερομηνία Νοέμβριος 2010, φαίνεται ότι προωθήθηκε από τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ μόλις πέντε λεπτά αφότου είχε αποσταλεί από τον τότε ειδικό σύμβουλό του, Αμίρ Πατέλ.

Σε άλλο μήνυμα, την παραμονή Χριστουγέννων του 2010, φέρεται να απέστειλε στον Τζέφρι Έπσταϊν εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούσαν την ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

«Βαρύ πλήγμα για το Στέμμα»

Όπως τονίζουν δημοσιογραφικά δίκτυα της Βρετανίας, ο Άντριου είναι το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που συλλαμβάνεται για αδικήματα που έχουν σχέση με το κράτος.

Η αστυνομική επιδρομή στο Σάντριγχαμ, όπου διαμένει πλέον ο έκπτωτος γαλαζοαίματος, πραγματοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Θέτει υπό αμφισβήτηση το νόημα της Βασιλικής Οικογένειας εάν, ενδεχομένως, διαπιστωθεί ότι ένας από αυτούς χρησιμοποιούσε αυτή τη θέση για προσωπικό όφελος» τονίζει το Sky News. «Αυτό είναι ένα χτύπημα στο Στέμμα» συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο.

Κινδυνεύει με ισόβια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS), η ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα τιμωρείται με μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα περιγράφεται ως «αδίκημα του κοινού δικαίου που μπορεί να εκδικαστεί μόνο κατόπιν απαγγελίας κατηγορητηρίου» και «αφορά σοβαρή εκούσια κατάχρηση ή παραμέληση της εξουσίας ή των ευθυνών του δημόσιου αξιώματος».

Έρευνες με τις «ευλογίες» των Ανακτόρων

Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε την ενδελεχή της έρευνα κατά του τέως πρίγκιπα μετά το «πράσινο φως» που άναψαν τα Ανάκτορα.

Τονίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει κρατήσει σαφείς αποστάσεις από τον αδελφό του ο οποίος φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα στον καταδικασμένο επιχειρηματία την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία αδικοπραγίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.