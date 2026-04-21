Βασιλική Μιλλούση για μητρότητα: «Έχω ενοχές, είναι ένας φαύλος κύκλος»

Η Βασιλική Μιλλούση ήταν καλεσμένη στο podcast της Χριστίνας Μπόμπα και μίλησε για τη μητρότητα και για εάν το βράδυ που πέφτει για ύπνο έχει ενοχές για το πώς φέρθηκε ή αντέδρασε μέσα στη μέρα. «Φυσικά και έχω ενοχές. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πάλι θα μιλήσω για το γυμναστήριο, είναι η ζωή μου. Μία μέρα είμαι στο σπίτι με τα κορίτσια και δεν έχω πάει καθόλου στο γυμναστήριο. Και σκέφτομαι, πω πω έπρεπε να είμαι τώρα εκεί πέρα.

Την άλλη μέρα που κάνω το ακριβώς αντίθετο, είμαι στο γυμναστήριο μέχρι αργά, αλλά δεν είμαι στο σπίτι με τα κορίτσια, λέω, πω πω και τώρα έπρεπε να είμαι στα κορίτσια. Οπότε αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Στο τέλος όμως της ημέρας, είμαι πάντα χαρούμενη ότι έχω δώσει όλο μου τον εαυτό στα παιδιά μου».

«Έκανα ό,τι μπορούσα»

«Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό σε οτιδήποτε έχω κληθεί να κάνω, είτε είναι αυτό η πολιτική, είτε είναι αυτό η επιχειρηματική μου δραστηριότητα, είτε οτιδήποτε και λες, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Θέλω πάντα να κοιμάμαι με αυτή τη σκέψη, ότι τα κατάφερα. Εντάξει, αύριο θα κάνω κάτι καλύτερο.

Αν κοιμάσαι με όλες αυτές τις σκέψεις, ότι δεν έχω κάνει αυτό, δεν έχω κάνει εκείνο, ξυπνώντας τα σκέφτομαι όλα αυτά, όταν πάω για ύπνο, θέλω να πιστεύω τις περισσότερες φορές ότι είμαι ήρεμη. Τα έχω κάνει. Εντάξει, έχω κάποια πράγματα να κάνω, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Είμαι off!».