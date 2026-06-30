Βασίλης Χιώτης: «Αποχωρώ για αυστηρά προσωπικούς λόγους» - Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Τέλος εποχής για το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο διευθυντής του σταθμού, Βασίλης Χιώτης, αποφάσισε να εγκαταλείψει το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό του σπίτι και να πετάξει προς τα βόρεια προάστια (ΑΝΤ1).

Ο ΣΚΑΪ με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε την παραίτηση και οι δύο πλευρές πήραν ένα κοινή συναινέσει -όπως φαίνεται- διαζύγιο. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.

O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Αποχαιρετώντας ο κ. Χιώτης, ζήτησε να διανεμηθεί η εξής δήλωσή του: «Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια».