Ερωτευμένος και ιδιαίτερα ευτυχισμένος στην προσωπική του ζωή είναι ο Βασίλης Κούκουρας, ο οποίος διανύει μια από τις πιο όμορφες περίοδους της ζωής του στο πλευρό της συναδέλφου του, Χριστιάννας Μαριόλη. Ο γνωστός ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό ως Μάνθος Φουστάνος στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», συμπλήρωσε έναν χρόνο σχέσης με την αγαπημένη του.

Την ευχάριστη αυτή στιγμή επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Χριστιάννα Μαριόλη, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagra δημοσίευοντας μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Την ανάρτηση της για την πρώτη επέτειό τους, η Χριστίνα Μαριόλη συνόδευσε με μια ιδιαίτερη αφιέρωση προς τον σύντροφό της γράφοντας χαρακτηριστικά: «And just like that… 1 χρόνος μαζί».