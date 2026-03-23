Βασίλης Μπισμπίκης: Η νίκη του στο Σαν Φρανσίσκο και το μπράβο της Δέσποινας Βανδή

Μια πολύ σημαντική νίκη κατέκτησε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο 23ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο (SFGFF 2026), το οποίο ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2026. Ο πρωταγωνιστής κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Ταινία Μεγάλου Μήκους για τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, βραβείο που δίνεται από τους κριτές!

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία στην ταινία Σπασμένη Φλέβα ως ένας τραγικός και αδίστακτος άνθρωπος που ενσαρκώνει σε κάθε λέξη, χειρονομία και κακή προσπάθεια να ξεφύγει από την τραγική του κατάσταση, το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης που μοιάζει πολύ οικεία στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ερμηνεία του θα μείνει στην ιστορία ως μια σύγχρονη ερμηνεία του απελπισμένου αουτσάιντερ του Ντίνου Ηλιόπουλου στο έργο Ο Δράκος του Νίκου Κούνδουρου, η οποία αποτύπωσε με παρόμοιο τρόπο τα συναισθήματα του μεταπολεμικού Έλληνα άνδρα», τόνισαν χαρακτηριστικά οι κριτές.

Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε στο Instagram τη διάκριση που πέτυχε ο αγαπημένος της σχολιάζοντας: «Είμαι υπερήφανη για σένα» και συνόδευσε το story της με μια κατακόκκινη καρδούλα!