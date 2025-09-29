Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του για εγκατάλειψη οχημάτων - Οι ποινές που προβλέπονται

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της εγκατάλειψης οχημάτων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Βασίλη Μπισμπίκη το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στην Ευελπίδων.

Συγκεκριμένα, τον γνωστό ηθοποιό βαραίνει το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Οι ποινές για το αδίκημα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην Ευελπίδων για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός, παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή (28/9) στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς και ομολόγησε πως είναι ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε το βράδυ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά, ενώ οι Αρχές έχουν δεσμεύσει ήδη το πολυτελές Ford Raptor με το οποίο χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του ηθοποιού είναι η πρώτη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ. Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Παράλληλα η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς όπως ο ίδιος παραδέχτηκε πριν συμβεί το τροχαίο διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που διασκεδάζει με την παρέα του στα πρώτα τραπέζια.

Ένα ακόμη σενάριο που ερευνάται από τις Αρχές αφορά την παρουσία συνοδηγού στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Αν τελικά αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί τότε ο συνοδηγός σίγουρα θα κληθεί να καταθέσει σχετικά με το πώς συνέβη το τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου αλλά και το τι ακολούθησε.