Βασίλης Μπισμπίκης: «Ξεφτιλίζομαι, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι και δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω»

Η Εύη Φραγκάκη συνάντησε τον Βασίλη Μπισμπίκη μέσα από την εκπομπή «Faces» και η συζήτησή τους είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο ηθοποιός μίλησε με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια για όλα όσα αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του και όσα ακούγονται ή γράφονται κατά καιρούς γι' αυτόν εξήγησε: «Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου επειδή υπάρχουν κάποιοι που σηκώνουν ένα κινητό για να δείξουν τις ζωές των άλλων. Εγώ ότι και να λένε δεν με επηρεάζει, ο μόνος λόγος που το μαζεύω μου είναι ο κύκλος μου. Εγώ δεν έχω σταματήσει να χορεύω, παρόλο που θα μπορούσα να έχω σταματήσει να το κάνω. Δεν έχω συζητήσει με τη Δέσποινα Βανδή για το πώς θα συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε σε δημόσιο χώρο.

Ξεφτιλίζομαι, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι και δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω γιατί δεν με ενδιαφέρει η αποδοχή του κόσμου. Στεναχωριέμαι που στην τηλεόραση βγάζουν μόνο τα κακά σου και ποτέ τα καλά σου. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο ηλικίες ζημιές.

Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία. Αν λοιπόν θες αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις καλά εσύ».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή και είπε χαρακτηριστικά: «Τη Δέσποινα την αγαπάω πάρα πολύ. Με αγαπάει και παλεύει με τα ελαττώματά μου. Πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος. Εγώ δίνομαι 100% για τον άλλο».