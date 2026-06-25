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Μετά τον έντονο διάλογο που προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή τους τηλεοπτική παρουσία, ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», δίνοντας τη δική του απάντηση για όσα ακολούθησαν.

Ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι έχει λόγο να απολογηθεί στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η ίδια έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που έχουν προσβάλει την κοινότητα των Ρομά.

«Δεν θα ζητήσω συγγνώμη»

«Η κα. Λατινοπούλου μας λέει χρόνια γύφτους. Αν με πεις γύφτο, δεν θα πω κάτι. Όταν όμως το λες με μίσος, είναι διαφορετικό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη προσθέτοντας:

«Δεν θα της ζητήσω συγγνώμη, αν δεν ζητήσει η ίδια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, γιατί είμαστε Έλληνες».

Παράλληλα, την κάλεσε να επισκεφθεί έναν καταυλισμό Ρομά ώστε, όπως είπε, να γνωρίσει από κοντά τις συνθήκες στις οποίες ζουν πολλοί άνθρωποι.

«Θα ήθελα να παίξει σε βίντεο κλιπ μου»

Παρά την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ο Βασίλης Παϊτέρης έκλεισε τις δηλώσεις του σε πιο ήπιους τόνους, λέγοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η αντιπαράθεση.

Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστεί μαζί της στο μέλλον, σχολιάζοντας:

«Είναι πανέμορφη και έχει αυτή την τσιγγάνικη ομορφιά. Θα ήταν μεγάλη χαρά να παίξει σε βίντεο κλιπ δικό μου».

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε πως δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της, εκφράζοντας την ευχή η ένταση να λήξει οριστικά.