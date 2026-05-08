Βασίλης Παπαδρόσος: Σενάρια για προχωρημένες συζητήσεις με τον ΑΝΤ1

«Ηχηρές» αλλαγές καταγράφονται στο τηλεοπτικό τοπίο. Την ώρα που η Σία Κοσιώνη αποχαιρετούσε με συγκίνηση τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια, φούντωναν εκ νέου τα σενάρια για τον επόμενο επαγγελματικό σταθμό του Βασίλη Παπαδρόσου. Ο έμπειρος δημοσιογράφος, που μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στον ΑΝΤ1.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΚΑΪ, στον οποίο είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, με την παραίτησή του να γίνεται αποδεκτή από τον Όμιλο του Φαλήρου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από περίοδο έντονων διεργασιών και διαφοροποιήσεων ως προς τη στρατηγική της ενημέρωσης.



Μετά την αποχώρησή του, το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής αγοράς, με σενάρια να τον θέλουν σε συζητήσεις και με άλλους σταθμούς, μεταξύ των οποίων η ΕΡΤ και ο ALPHA. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες, ο ΑΝΤ1 εμφανίζεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα και να βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική συμφωνία μαζί του για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων.



Η μετακίνηση, εφόσον οριστικοποιηθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την τηλεοπτική ενημέρωση, ενόψει της πολιτικής περιόδου που ανοίγει και των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Να σημειωθεί ότι σενάριο συνεργασίας Παπαδρόσου - Κοσιώνη, σε νέα τηλεοπτική στέγη, έχει παίξει τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σήμερα η έμπειρη ankorwoman δεν είπε το παραμικρό για τον επόμενο σταθμό της καριέρας της, στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας από τον ΣΚΑΪ μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη.