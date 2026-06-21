Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή με τούρτα για τα 76α γενέθλιά του

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και αγάπη έζησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Παρασκευής 20 Ιουνίου στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων, όπου χιλιάδες θαυμαστές του βρέθηκαν για να τον απολαύσουν ζωντανά.

Η συναυλία είχε φέτος έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με τα 76α γενέθλια του αγαπημένου ερμηνευτή. Κανείς όμως δεν περίμενε την έκπληξη που του είχε ετοιμάσει η σύζυγός του, Ελένη Ράντου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ενώ ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευε το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντάς τον μπροστά στο κοινό.

Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ το Θέατρο Βράχων πλημμύρισε από χειροκροτήματα και ευχές. Οι χιλιάδες θεατές συμμετείχαν αυθόρμητα στη γιορτινή στιγμή, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο μοιράστηκε αργότερα και η ίδια η Ελένη Ράντου μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από τη στιγμή της έκπληξης.

«Χρόνια σου πολλά! Να σε χαίρεται η μουσική, να σε χαιρόμαστε κι εμείς», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η σχέση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και της Ελένης Ράντου μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1994 και μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Νικολέττα, η οποία σήμερα είναι 30 ετών.

Η βραδιά στο Θέατρο Βράχων απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μετά από δεκαετίες πορείας, συνεχίζει να γεμίζει συναυλιακούς χώρους και να συγκινεί το κοινό του, το οποίο τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα.

Αυτή τη φορά, όμως, το πιο δυνατό χειροκρότημα δεν ήρθε για ένα τραγούδι, αλλά για μια αυθεντική στιγμή αγάπης που μοιράστηκε με τη γυναίκα της ζωής του μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.