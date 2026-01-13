Βασίλης Πορφυράκης: «Στο κεφάλι της μάνας μου είχε βγει ένας σταυρός, 40 μέρες πριν φύγει»

«Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη ήταν μία μορφή γείωσης. Και σίγουρα με τον ερχομό μιας νέας οικογένειας, ήθελα αυτή η γείωση να ‘ναι εδώ στην πόλη μου. Με τους ανθρώπους μου, με τα αδέρφια, με όλα αυτά που λέγονται οικογένεια. Αυτοί οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας, ήταν αυτοί οι ρόλοι που λείπανε στο μέσα μου πολύ, λόγω της έλλειψης, αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος. Κατέληξα μέσα μου ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη έλλειψη που μπορεί να μου δημιουργηθεί. Δεν θα καλυπτόταν με τίποτα αν δεν ερχόταν αυτή η μικρή στη ζωή μου» είπε ο Βασίλης Πορφυράκης στην εκπομπή Buongiorno.

Ο τραγουδιστής είπε και για την σύντροφό του: «Κινηθήκαμε γρήγορα. Άλλοι άνθρωποι περιμένουν πέντε και έξι χρόνια για να κάνουν ένα παιδί. Το επιδιώξαμε να κάνουμε ένα παιδί. Και ένα κομμάτι ήταν η στοργή απέναντι στα παιδάκια, όντας καθηγήτρια η σύζυγός μου στην ενόργανη και στο κομμάτι που πρέπει να έχεις τριβή με τα παιδιά, να τους διαπαιδαγωγείς έτσι.

Όλο αυτό το συναίσθημα, αυτές οι αγκαλιές με τα μικρά παιδάκια, ήταν αυτό που μου έδωσε να πω «δες πώς αγκαλιάζει τη φρεσκάδα», όλο αυτό του μικρού παιδιού που θέλει να ανακαλύψει την γυμναστική. Είπα σε πολλούς ξένους ότι δεν θέλω ούτε σκύλο, όχι να κάνω παιδί».

Την επαγγελματική του πορεία την έχει λίγο διακόψει όπως εξηγεί: «Καλλιτεχνικά ακόμα είπα να μη βάλω πράγματα. Λίγο να ξεπεταχτεί η μικρή μας. Ο Λευτέρης Πανταζής από την πρώτη μέρα ήταν δίπλα να μου πει «Βασίλη μου ό,τι χρειαστείς» και μπορώ να το παραδεχτώ κιόλας ότι δεν ήμουν τόσο άμεσος στην καλοσύνη της καρδιάς του να βοηθήσει. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα δεν συνοδεύονται από δουλειά, όλες αυτές οι συζητήσεις δεν ξέρω ποια σημασία έχουν. Πολλές φορές θα πω ότι η έκθεση όλη αυτής των οικογενειακών κομματιών, δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν απόλυτα στη δουλειά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Βασίλης Πορφυράκης αποκάλυψε μιλώντας για την πίστη του: «Η πνευματικότητα, που φαίνεται σε μένα νομίζω είναι εκ του χριστιανισμού. Είναι βιωματικό. Σαν να μην έχεις χώρο να μην πιστέψεις.

Στο κεφάλι της μάνας μου είχε βγει ένας σταυρός, 40 μέρες πριν φύγει. Και για μένα ο σταυρός ήταν χριστιανισμός. Έπεσαν όλα τα μαλλιά της από τη λευχαιμία και όταν ξαναμεγάλωσαν, μόνο στο πίσω μέρος στο κεφάλι είχε μαύρη τρίχα. Όλο το άλλο ήταν γυμνό».