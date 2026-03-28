Βασίλης Σπανούλης: Παρακολούθησε τον γιο του από την κερκίδα μαζί με την γυναίκα του
Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε... στην κερκίδα αυτή την φορά για να παρακολουθήσει τον γιό του στο τουρνουά Gen A Stars.
Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Μονακό, έχει αρκετό χρόνο για να περάσει με την μεγάλη του οικογένεια.
Ο «Kill Bill» βρέθηκε στην Μύκονο, μαζί με την σύζυγό του Ολυμπία Χοψονίδου για να παρακολουθήσουν το το πρώτο Final Four του Gen A Stars, στο οποίο αγωνίζεται ο γιός τους με την κ16 του Ολυμπιακού. Το συγκεκριμένο τουρνουά είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο Σπανούλης με την γυναίκα του παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» με τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων, και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε.
Όπως φαίνεται ο Θανάση Σπανούλης θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, καθώς εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των «ερυθρόλευκων».