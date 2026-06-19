Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ - Μελόνι: «Δεν τη θέλω ως φαν, δεν μου στάθηκε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο πρώην «καρδιακών» φίλων.

«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει οτι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, λέγοντας ότι «τη λυπήθηκε».

«Η Ιταλία δεν παρακαλάει»

«Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ», ήταν η οργισμένη απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι λίγες ώρες αργότερα, σε δηλώσεις της από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον Αμερικανό πρόεδρο, η Μελόνι σημείωσε ότι «οι δηλώσεις του Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες» και πρόσθεσε:

«Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους συμμάχους του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους οποίους συχνά εμφανίζεται πολύ πιο διαλλακτικός».

Η Τζόρτζια Μελόνι υπήρξε από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Τραμπ στην ηγεσία της Ευρώπης, όταν εκείνος ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες ψυχράνθηκαν και αργότερα ήρθαν σε ανοιχτή διαφωνία, μετά την αντιπαράθεση που είχε ο Τραμπ με NATO και Ευρώπη -με επίκεντρο τη Γροιλανδία- και κυρίως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το αίτημα του Τραμπ να εμπλακούν οι ευρωπαϊκές χώρες στην επιτήρηση στα Στενά του Ορμούζ.