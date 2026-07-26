«Βαθιά ανησυχία» της Αθήνας για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στον ρουμανικό εναέριο χώρο

Την έντονη ανησυχία της για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας εξέφρασε η Ελλάδα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών.



«Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», αναφέρει το ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.



Η Αθήνα επισημαίνει πως τέτοιες ενέργειες είναι «απαράδεκτες» και τονίζει τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και της ασφάλειας όλων των κρατών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.



Η ελληνική πλευρά επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη Ρουμανία και στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, σημειώνοντας ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή προϋποθέτει την αποτροπή ενεργειών που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών.