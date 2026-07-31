Βαθιά οδύνη στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Γύθειο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο.

Όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα sinidisi, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών είπαν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό αξιωματικό. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το μοναχοπαίδι τους.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα, τις οποίες απέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του, καθώς και εκπροσώπου της κυβέρνησης. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Φωτό sinidisi

Φωτό Sinidisi

Παρούσα ήταν και η Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρα του εθελοντή αρχιπυροσβέστη, Παναγιώτη Πλεξίδα, που είχε χάσει τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.

