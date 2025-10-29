Βαθμολογία EuroLeague: «Έπιασε» τον Ολυμπιακό η Μονακό - Μόνη στην κορυφή η Χάποελ του Ιτούδη
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό του Σπανούλη.
Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό του... ασταμάτητου Μάικ Τζέιμς, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα με 92-87 στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα στο παρκέ, προσπάθησαν να «επιστρέψουν» από το -10 με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), στο κρισιμότερο σουτ του αγώνα όμως ο Γουόρντ αστόχησε και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
- Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια 85-65
- Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
- Μπαρτσελόνα - Μιλάνο 74-72
- Μπασκόνια - Dubai BC 92-85
- Παρί - Αναντολού Εφές 80-90
- Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 97-84
- Ολυμπιακός - Μονακό 87-92
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
- Ζάλγκιρις Κάουνας 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Παρί 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Μονακό 4-3
- Ολυμπιακός 4-3
- Φενέρμπαχτσε 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Dubai BC 3-4
- Μπάγερν Μονάχου 3-4
- Αναντολού Εφές 2-4
- Μιλάνο 2-45
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
- Μπασκόνια 1-6