Βαθμολογία EuroLeague: «Έπιασε» τον Ολυμπιακό η Μονακό - Μόνη στην κορυφή η Χάποελ του Ιτούδη

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό του... ασταμάτητου Μάικ Τζέιμς, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα με 92-87 στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα στο παρκέ, προσπάθησαν να «επιστρέψουν» από το -10 με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), στο κρισιμότερο σουτ του αγώνα όμως ο Γουόρντ αστόχησε και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια 85-65

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Μπαρτσελόνα - Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια - Dubai BC 92-85

Παρί - Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 97-84

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92

Η βαθμολογία της EuroLeague