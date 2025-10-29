Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μονακό Βαθμολογία Euroleague Euroleague

Βαθμολογία EuroLeague: «Έπιασε» τον Ολυμπιακό η Μονακό - Μόνη στην κορυφή η Χάποελ του Ιτούδη

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό του Σπανούλη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό του... ασταμάτητου Μάικ Τζέιμς, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα με 92-87 στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα στο παρκέ, προσπάθησαν να «επιστρέψουν» από το -10 με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), στο κρισιμότερο σουτ του αγώνα όμως ο Γουόρντ αστόχησε και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

  • Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 79-65
  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια 85-65
  • Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
  • Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
  • Μπαρτσελόνα - Μιλάνο 74-72
  • Μπασκόνια - Dubai BC 92-85
  • Παρί - Αναντολού Εφές 80-90
  • Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 92-79
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 97-84
  • Ολυμπιακός - Μονακό 87-92

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
  2. Ζάλγκιρις Κάουνας 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Παρί 4-3
  6. Μπαρτσελόνα 4-3
  7. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  8. Μονακό 4-3
  9. Ολυμπιακός 4-3
  10. Φενέρμπαχτσε 3-3
  11. Βαλένθια 3-3
  12. Παρτίζαν 3-3
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
  14. Dubai BC 3-4
  15. Μπάγερν Μονάχου 3-4
  16. Αναντολού Εφές 2-4
  17. Μιλάνο  2-45
  18. Βιλερμπάν 2-5
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
  20. Μπασκόνια 1-6

