Βαθμολογία EuroLeague: Έβδομος ο Παναθηναϊκός AKTOR - Θα παίξει με τη Μονακό στα Play-In

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε (97-62) της Αναντολού Εφές και τερμάτισε έβδομος στην τελική βαθμολογία της EuroLeague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε μία πληθωρική εμφάνιση και έφτασε σε μία νίκη, που της αφήνει... γλυκόπικρη γεύση, αφού δυστυχώς για τους «πράσινους», η Παρί ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και δε του έκανε «δώρο» την έκτη θέση, που οδηγούσε σε απευθείας πρόκριση στα Play Offs.

Δύο ευκαιρίες για τα Play Offs - Με Βαλένθια ή Ολυμπιακό αν περάσει

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει σε μονό νοκ-άουτ αγώνα την 8η Μονακό. Το κρίσιμο παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (21/04) στο Telekom Center Athens. Σε περίπτωση που κερδίσει, θα προκριθεί στα Play Offs. Αν ηττηθεί, θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας με έπαθλο το «χρυσό εισιτήριο» για τη σειρά που οδηγεί στο Final Four.

Αν ο Παναθηναϊκός AKTOR κερδίσει τη Μονακό, τότε θα συναντήσει στα Play Offs τη 2η της βαθμολογίας, Βαλένθια. Αν ηττηθεί, αλλά προσπεράσει το εμπόδιο της νικήτριας του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, τότε θα διασταυρωθεί με τον Ολυμπιακό.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Play Offs

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και θα αντιμετωπίσει στα Play Offs της EuroLeague μία εκ των ομάδων που θα αγωνιστούν στα Play-In (Μονακό, Μπαρτσελόνα, Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός AKTOR).

Πιο αναλυτικά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα συναντήσει στα Play Offs τον νικητή του Play-In Showdown. Η αντίπαλος του, δηλαδή θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην ομάδα που θα ηττηθεί στο ζευγάρι Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό και τη νικήτρια στο ζευγάρι Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.

Οι Πειραιώτες θα γνωρίζουν με βεβαιότητα την ομάδα που θα συναντήσουν στη σειρά των Play Offs στις 24 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των Play-In

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό (Ζευγάρι 1)

Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα (Ζευγάρι 2)

Play In Showdown: Ηττημένος Ζευγάρι 1 - Νικητής Ζευγάρι 2

Τα ζευγάρια των Play Offs

Ολυμπιακός - Νικητής Play-In Showdown

Βαλένθια - Νικητής Ζευγάρι 1

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ-Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (17/04)

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί 85-79

Μονακό - Χάποελ Τελ-Αβίβ 105-85

Ντουμπάι BC - Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου 95-69

Η τελική βαθμολογία της EuroLeague