Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 27 Νοεμβρίου – Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου.
Οι δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στο Europa League δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.
Αρχικά, ο Ολυμπιακός έχασε δικό του παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν με 2-4, ενώ είχε το προβάδισμα με δύο τέρματα αλλά δεν του έκανε βαθμολογική «ζημιά». Μάλιστα οι Πειραιώτες είναι στην 9η θέση με 10 βαθμούς.
Από την άλλη ο ΟΦΗ, δεν τα κατάφερε κόντρα στην πιο ισχυρή Άντερλεχτ (1-3) αν και το πάλεψε… παραμένει όμως ζωντανός στο παιχνίδι της πρόκρισης, αφού βρίσκεται στην 21η θέση πάνω δηλαδή και από τους «Ροσονέρι».
Η βαθμολογία:
Ολυμπιακός:
ΟΦΗ: