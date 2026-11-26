Οι δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στο Europa League δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός έχασε δικό του παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν με 2-4, ενώ είχε το προβάδισμα με δύο τέρματα αλλά δεν του έκανε βαθμολογική «ζημιά». Μάλιστα οι Πειραιώτες είναι στην 9η θέση με 10 βαθμούς.

Από την άλλη ο ΟΦΗ, δεν τα κατάφερε κόντρα στην πιο ισχυρή Άντερλεχτ (1-3) αν και το πάλεψε… παραμένει όμως ζωντανός στο παιχνίδι της πρόκρισης, αφού βρίσκεται στην 21η θέση πάνω δηλαδή και από τους «Ροσονέρι».

Η βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:

Ολυμπιακός:

6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45) 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

– Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00) 8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

ΟΦΗ: