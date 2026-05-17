Breaking news icon BREAKING
NEWS

Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο στην Ελευσίνα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Champions League Play - Off Super League 1

Βαθμολογία Play Off Super League 1: Στα «αστέρια» ο Ολυμπιακός, στην 3η θέση ο «αυτόχειρας» ΠΑΟΚ

Η ολοκλήρωση της Stoiximan Super League βρίσκει τον Ολυμπιακό στην 2η θέση και στα προκριματικά του Champions League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τα Play Off της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με την ΑΕΚ να έχει αναδειχτεί εδώ και δύο αγωνιστικές πρωταθλήτρια. Η «μάχη» της 2ης θέσης και του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League έβγαλε νικητή τον Ολυμπιακό, αφού παρά την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Ένωση ο ΠΑΟΚ αναδείχτηκε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, παρότι προηγήθηκε με 0-2!

Κάπως έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το εισιτήριο για τα... αστέρια, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της από τον 2ο προκριματικό του Champions League.

Τα αποτελέσματα

  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 72β.
  2. Ολυμπιακός 66β.
  3. ΠΑΟΚ 64β.
  4. Παναθηναϊκός 52β.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Champions League Play - Off Super League 1

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader