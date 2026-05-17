Βαθμολογία Play Off Super League 1: Στα «αστέρια» ο Ολυμπιακός, στην 3η θέση ο «αυτόχειρας» ΠΑΟΚ

Τα Play Off της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με την ΑΕΚ να έχει αναδειχτεί εδώ και δύο αγωνιστικές πρωταθλήτρια. Η «μάχη» της 2ης θέσης και του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League έβγαλε νικητή τον Ολυμπιακό, αφού παρά την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Ένωση ο ΠΑΟΚ αναδείχτηκε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, παρότι προηγήθηκε με 0-2!

Κάπως έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το εισιτήριο για τα... αστέρια, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της από τον 2ο προκριματικό του Champions League.

Τα αποτελέσματα

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2

Η βαθμολογία