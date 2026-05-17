Βαθμολογία Play Off Super League 1: Στα «αστέρια» ο Ολυμπιακός, στην 3η θέση ο «αυτόχειρας» ΠΑΟΚ
Η ολοκλήρωση της Stoiximan Super League βρίσκει τον Ολυμπιακό στην 2η θέση και στα προκριματικά του Champions League.
Τα Play Off της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με την ΑΕΚ να έχει αναδειχτεί εδώ και δύο αγωνιστικές πρωταθλήτρια. Η «μάχη» της 2ης θέσης και του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League έβγαλε νικητή τον Ολυμπιακό, αφού παρά την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Ένωση ο ΠΑΟΚ αναδείχτηκε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, παρότι προηγήθηκε με 0-2!
Κάπως έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το εισιτήριο για τα... αστέρια, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της από τον 2ο προκριματικό του Champions League.
Τα αποτελέσματα
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 72β.
- Ολυμπιακός 66β.
- ΠΑΟΚ 64β.
- Παναθηναϊκός 52β.