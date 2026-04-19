Βαθμολογία Super League: Αποφασιστικό βήμα τίτλου της ΑΕΚ - «Ανάσα» για Ολυμπιακό
Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία των Play Off της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής.
Η δράση της 2ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League, όσον αναφορά τα Play Off ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ (3-0)στην Allwyn Arena και έκανε δήλωση τίτλου, αφήνοντας στο -8 από την κορυφή τον Δικέφαλο του Βορρά.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός απέδρασε με σπουδαίο διπλό από το «Απ. Νικολαΐδης» στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και παρέμεινε στο -5 από την Ένωση.
Κάπως έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στη 2η θέση με 61. Στην 3η θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των 58 βαθμών με τον Παναθηναϊκό τέταρτο μακριά από τους υπόλοιπους τρεις.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Play Off
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2
3η αγωνιστική - 3 Μαΐου
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)
4η αγωνιστική - 10 Μαΐου
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)
5η αγωνιστική - 13 Μαΐου
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
6η αγωνιστική 17 Μαΐου
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 66β.
- Ολυμπιακός 61β.
- ΠΑΟΚ 58β.
- Παναθηναϊκός 50β.