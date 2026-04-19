Βαθμολογία Super League: Αποφασιστικό βήμα τίτλου της ΑΕΚ - «Ανάσα» για Ολυμπιακό

Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία των Play Off της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής.

Δημήτρης Καλεμάι

Η δράση της 2ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League, όσον αναφορά τα Play Off ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ (3-0)στην Allwyn Arena και έκανε δήλωση τίτλου, αφήνοντας στο -8 από την κορυφή τον Δικέφαλο του Βορρά.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός απέδρασε με σπουδαίο διπλό από το «Απ. Νικολαΐδης» στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και παρέμεινε στο -5 από την Ένωση. 

Κάπως έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στη 2η θέση με 61. Στην 3η θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των 58 βαθμών με τον Παναθηναϊκό τέταρτο μακριά από τους υπόλοιπους τρεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Play Off

  • ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0
  • Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική - 3 Μαΐου

  • ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)
  • Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική  - 10 Μαΐου

  • ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)
  • Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

6η αγωνιστική 17 Μαΐου

  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 66β.
  2. Ολυμπιακός 61β.
  3. ΠΑΟΚ 58β.
  4. Παναθηναϊκός 50β.

Διάβασε σχετικά

