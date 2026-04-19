Βαθμολογία Super League: Αποφασιστικό βήμα τίτλου της ΑΕΚ - «Ανάσα» για Ολυμπιακό

Η δράση της 2ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League, όσον αναφορά τα Play Off ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ (3-0)στην Allwyn Arena και έκανε δήλωση τίτλου, αφήνοντας στο -8 από την κορυφή τον Δικέφαλο του Βορρά.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός απέδρασε με σπουδαίο διπλό από το «Απ. Νικολαΐδης» στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και παρέμεινε στο -5 από την Ένωση.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στη 2η θέση με 61. Στην 3η θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ των 58 βαθμών με τον Παναθηναϊκό τέταρτο μακριά από τους υπόλοιπους τρεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Play Off

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική - 3 Μαΐου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική - 10 Μαΐου

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

6η αγωνιστική 17 Μαΐου

ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30)

Η βαθμολογία