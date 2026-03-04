Βαθμολογία Super League: Στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ - Άλμα Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό

Πλούσια δράση και πολλά γκολ είχαν οι εξ αναβολής αγώνες της Τετάρτης (04/03) για την 1η και τη 18η αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε (4-1) χωρίς δυσκολία τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νεάπολη, εξασφαλίζοντας τη νίκη (4-1) κόντρα στην Κηφισιά.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας με 42 πόντους και κρατούν στα... χέρια τους το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου διατηρούν διαφορά 3 βαθμών από τον 5ο Λεβαδειακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν το απόγευμα της Κυριακής (08/03, 19:00) στη Λιβαδειά.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μετά τη πολύ σημαντική επικράτηση (4-1) εναντίον της Κηφισιάς, βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, που έχουν 53 βαθμούς.

ΟΦΗ και Κηφισιά συνεχίζουν στην 6η και τη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 28 και 24 βαθμούς αντίστοιχα.

Η βαθμολογία της Super League