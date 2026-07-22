Βαθμολογία UEFA: Αρχίζει το ταξίδι των ελληνικών ομάδων - Τα δεδομένα και οι «αντίπαλοι» της Ελλάδας

Η ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά για τις ελληνικές ομάδες και μαζί της αρχίζει και η προσπάθεια της Ελλάδας να ανέβει στη βαθμολογία της UEFA. Ο μεγάλος στόχος είναι ξεκάθαρος: η κατάκτηση της 10ης θέσης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον των ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η αρχή γίνεται με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που ρίχνονται πρώτοι στη μάχη των προκριματικών. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι «πράσινοι» δοκιμάζονται απέναντι στην Πάσκι για τον αντίστοιχο γύρο του Conference League.

Οι ανταγωνιστές για την 10δα

Η Ελλάδα ξεκινά τη φετινή προσπάθεια από τη 12η θέση της ειδικής βαθμολογίας με 40.412 βαθμούς, έχοντας μπροστά της την Πολωνία (42.325) και την Τσεχία (43.025). Η διαφορά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αφαιρέθηκαν από τη συγκομιδή της οι βαθμοί της εξαιρετικής σεζόν 2021/22, σε αντίθεση με τις άμεσες ανταγωνίστριες χώρες.

Στα προκριματικά κάθε νίκη προσφέρει 200 βαθμούς στη χώρα και κάθε ισοπαλία 100, γεγονός που κάνει κάθε αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια.

Η Τσεχία έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, καθώς εξασφάλισε μπόνους 1.200 βαθμών από την απευθείας συμμετοχή της Σλάβια Πράγας στη League Phase του Champions League.

Αντίστοιχο όφελος θα επιδιώξει να αποκτήσει και η Ελλάδα μέσω της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Η Πολωνία, από την πλευρά της, έχει ήδη προσθέσει τους πρώτους 200 βαθμούς χάρη στη νίκη της Λεχ Πόζναν στα προκριματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Football Meets Data, η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της 10ης θέσης, με πιθανότητες που φτάνουν το 40,6%.

Η σημασία της συγκεκριμένης θέσης είναι τεράστια, καθώς εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη 10η θέση της κατάταξης, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League 2026/27 θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2027/28. Παράλληλα, διατηρούνται ευνοϊκά εισιτήρια και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.