Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μπήκαν με το «δεξί» και έφεραν βαθμούς στην Ελλάδα

Οι ελληνικές ομάδες έδειξαν τα «δόντια» τους σήμερα, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να φεύγουν με τους βαθμούς της νίκης και το βήμα πρόκρισης, από Πολωνία και Ουγγαρία, για Europa League και Conference League αντίστοιχα.

Η Ελλάδα παραμένει φυσικά δωδέκατη, σε μεγάλη απόσταση από τη 13η Δανία, με τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς να παραμένει μικρή.

Μάλιστα, οι Τσέχοι έκαναν 1/2 τη Πέμπτη. Οι δε Πολωνοί, είδαν τη Ράκοφ να νικά 3-1 τη Βαλέτα και να φτάνουν τον εβδομαδιαίο απολογισμό τους στο 2-0-1, καθώς είχαν προηγηθεί η νίκη της Λεχ Πόζναν και η ήττα της Γκόρνικ Ζάμπρζε στα προκριματικά του Champions League.

Η χώρα μας μετά τα σημερινά αποτελέσματα, πήρε 400 βαθμούς και συνολικά έχει 40.812 βαθμούς, με την Πολωνία να έχει 42.525 και την Τσεχία 43.225.