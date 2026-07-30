Βαθμολογία UEFA: Πώς η Ελλάδα μπορεί να προσπεράσει Πολωνία και Τσεχία

Οι ανατροπές στα προκριματικά του Champions League δεν επηρεάζουν μόνο τα ζευγαρώματα των ελληνικών ομάδων, αλλά μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές και για τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Ο αποκλεισμός της Τουν από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ αρχικά έμοιαζε να «κλειδώνει» την ΑΕΚ στους ανίσχυρους των playoffs του Champions League. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή της Άαρχους απέναντι στη Λεχ Πόζναν άλλαξε τα δεδομένα, καθώς έδωσε στην Ένωση θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης, αυξάνοντας θεωρητικά τις πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν θετικό αντίκτυπο και για την Ελλάδα στη μάχη της βαθμολογίας της UEFA. Ο αποκλεισμός των πολωνικών Λεχ Πόζναν και Γκόρνικ Ζάμπρζε από τη διεκδίκηση μιας θέσης στο Champions League περιορίζει τις ευκαιρίες της Πολωνίας να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς από τη διοργάνωση.

Αυτή τη στιγμή η Πολωνία βρίσκεται στην 11η θέση με 42.625 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στη 12η με 40.812. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί, ειδικά αν Ολυμπιακός και ΑΕΚ εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, καθώς η χώρα θα λάβει συνολικά μπόνους 2.400 βαθμών (1.200 για κάθε ομάδα).

Παράλληλα, η Τσεχία παραμένει στη 10η θέση με 43.225 βαθμούς. Η Σλάβια Πράγας έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase, όμως η Σπάρτα Πράγας καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εφόσον αποκλειστεί και οι ελληνικές ομάδες συνεχίσουν με επιτυχία την ευρωπαϊκή τους πορεία, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί ακόμη και στη 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η παρουσία των υπόλοιπων ελληνικών εκπροσώπων. Οι βαθμοί που μπορούν να συγκεντρώσουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ενδέχεται να αποδειχθούν εξίσου σημαντικοί στη μάχη για την αναρρίχηση της χώρας στην κατάταξη της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία – 43.225 (5/5)

11. Πολωνία – 42.625 (5/5)

12. Ελλάδα – 40.812 (5/5)