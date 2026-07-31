Βαθμολογία UEFA: Συνεχίζουν χωρίς ήττα και με χρήσιμους βαθμούς οι ελληνικές ομάδες

Μετά τα «μάγια» και τη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου και το γκολ-πρόκριση του Ραστόντερ με την Πάκσι, η Ελλάδα πρόσθεσε 300 βαθμούς και συνεχίζει. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά έφερε τους 200 πόντους και το «τριφύλλι» τους 100, αλλά το σημαντικό και για τους δύο είναι ότι συνεχίζουν στην επομένη φάση των προκριματικών, σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ωστόσο χάθηκε ευκαιρία για τη χώρα μας να επωφεληθεί, καθώς τόσο η Τσεχία όσο και η Πολωνία συνεχίζουν με πέντε ομάδες στην Ευρώπη, καθώς πήραν την πρόκριση η Γιάμπλονετς (Τσεχία) και Κατόβιτσε (Πολωνία).

UEFA Ranking: Η κατάταξη