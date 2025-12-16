Βατικανό: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο - Επιβλητική η φάτνη στην πλατεία Αγίου Πέτρου

Μεγάλη γιορτή στήθηκε στο Βατικανό, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, καθώς η Αγία Έδρα φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλά και την φάτνη της Γεννήσεως που κοσμούν την Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Το επιβλητικό έλατο, μια νορβηγική ερυθρελάτη, που στέκεται στη μέση της πλατείας έχει ύψος 25 μέτρα προέρχεται από την αυτόνομη επαρχία της Ιταλίας.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πιστοί απ' όλα τα μέρη του κόσμου καθώς μια μπάντα έπαιζε χριστουγεννιάτικα τραγούδια συνοδεία χορωδίας καθ ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, δεκάδες χορευτές, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές από τη βορειότερη επαρχία του Νότιου Τυρόλου της Ιταλίας συμπλήρωσαν την εορταστική ατμόσφαιρα.

H σκηνή της Γέννησης που στήθηκε είναι σε φυσικό μέγεθος και σχεδιάστηκε από την επισκοπή Nocera Inferiore-Sarno στη νότια επαρχία της Καμπανίας, με αρχιτεκτονικά στοιχεία από την περιοχή.

Η μαγευτική, σε φυσικό μέγεθος, φάτνη του Βατικανού / Reuters

Η αναπληρώτρια κυβερνήτης του Νότιου Τυρόλου, Rosmarie Pamer, υπογράμμισε ότι τρεις γλωσσικές ομάδες ζουν ειρηνικά μαζί στο Νότιο Τυρόλο: τα ιταλικά, τα γερμανικά και τα λαντίνο. «Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά είναι ένα μεγάλο δώρο και μια μεγάλη περιουσία», είπε.

Η παρουσίαση της σκηνής της Γέννησης και το άναμμα του δέντρου αποτελούν μέρος των εκδηλώσεων της εορταστικής περιόδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων και η παραδοσιακή ομιλία Urbi et Orbi, ή «Προς την Πόλη και τον Κόσμο», του Πάπα Λέοντα στις 25 Δεκεμβρίου. Αυτή η εορταστική περίοδος θα κλείσει το Ιωβηλαίο Έτος που εγκαινίασε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο Πάπας Λέων δεν παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των νεκρών που δολοφονήθηκαν σε παραλία της Αυστραλίας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.